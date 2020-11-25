В Сасове начали сносить школу

На месте старой школы появится новая с тремя спортивными залами, тиром на цокольном этаже, двумя библиотеками, актовым залом и пищеблоком. Она рассчитала на 500 мест.

В Сасове начали сносить школу №1. Фотографии появились в соцсети в среду, 25 ноября.

Сейчас в школе учатся 460 детей. Здание 1937 года постройки признали аварийным, учеников перевели в другое помещение.

На месте старой школы появится новая с тремя спортивными залами, тиром на цокольном этаже, двумя библиотеками, актовым залом и пищеблоком. Она рассчитана на 500 мест.

Рязанская область в этом гоуд получила 66 миллионов 517 тысяч рублей на строительство сасовской школы, в следующем ожидается поступление более 285 миллионов.