В Сасове начали сносить школу
На месте старой школы появится новая с тремя спортивными залами, тиром на цокольном этаже, двумя библиотеками, актовым залом и пищеблоком. Она рассчитала на 500 мест.
В Сасове начали сносить школу №1. Фотографии появились в соцсети в среду, 25 ноября.
Сейчас в школе учатся 460 детей. Здание 1937 года постройки признали аварийным, учеников перевели в другое помещение.
На месте старой школы появится новая с тремя спортивными залами, тиром на цокольном этаже, двумя библиотеками, актовым залом и пищеблоком. Она рассчитана на 500 мест.
Рязанская область в этом гоуд получила 66 миллионов 517 тысяч рублей на строительство сасовской школы, в следующем ожидается поступление более 285 миллионов.