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В Сасове начали сносить школу
На месте старой школы появится новая с тремя спортивными залами, тиром на цокольном этаже, двумя библиотеками, актовым залом и пищеблоком. Она рассчитала на 500 мест.

В Сасове начали сносить школу №1. Фотографии появились в соцсети в среду, 25 ноября.

Сейчас в школе учатся 460 детей. Здание 1937 года постройки признали аварийным, учеников перевели в другое помещение.

На месте старой школы появится новая с тремя спортивными залами, тиром на цокольном этаже, двумя библиотеками, актовым залом и пищеблоком. Она рассчитана на 500 мест.

Рязанская область в этом гоуд получила 66 миллионов 517 тысяч рублей на строительство сасовской школы, в следующем ожидается поступление более 285 миллионов.