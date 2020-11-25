В Ряжске в подъезде дома сгорела коляска многодетной семьи
По предварительной информации, 34-летняя жительница квартиры на первом этаже оставила коляску в подъезде после дневной прогулки с ребенком. Ночью жильцы третьего этажа почувствовали дым.
В Ряжске в подъезде дома сгорела коляска многодетной семьи. Об этом
Пожар начался во вторник, 24 ноября, около полуночи в трехэтажном доме №7-а на улице Первомайской. Огонь потушили сами жильцы, помощь приехавших пожарных не потребовалась.
По предварительной информации, 34-летняя жительница квартиры на первом этаже оставила коляску в подъезде после дневной прогулки с ребенком. Ночью жильцы третьего этажа почувствовали дым.
По факту случившегося проводят проверку.