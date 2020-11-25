В Рязанской области задержали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск

Патрулировавшие Октябрьский район автоинспекторы задержали 29-летнего рязанца, скрывавшегося от суда. На него завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»).

В Рязанской области за сутки задержали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом в среду, 25 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Патрулировавшие Октябрьский район автоинспекторы задержали 29-летнего рязанца, скрывавшегося от суда. На него завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»).

Сотрудники ГИБДД также поймали скрывавшегося от следствия 60-летнего жителя Касимовского района. Его хотят осудить за кражу (часть 3 статьи 158 УК).

Еще одного злоумышленника задержали в Сасове. 52-летнего мужчину подозревают в преступлении по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»).