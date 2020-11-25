В Рязанской области усилят контроль за ношением масок

Оперштаб решил организовать дополнительные группы по контролю за соблюдением масочного режима. Проверки в общественных местах, в магазинах, в транспорте начнутся в среду, 25 ноября.

В Рязанской области усилят контроль за ношением масок. Об этом в среду, 25 ноября, на своей странице сообщил губернатор Николай Любимов.

Глава региона напомнил, что в количество заразившихся растет, и призвал носить маски.

«Сейчас не время расслабляться, быть беспечными, нужно соблюдать осторожность, — советует Любимов. — Пожалуйста, носите маски — это самое простое и пока единственное средство от заражения».

Оперштаб решил организовать дополнительные группы по контролю за соблюдением масочного режима. В них входят 70 сотрудников правоохранительных органов, полиции, Росгвардии и регионального правительства.

«Уже сегодня они начнут проверки в общественных местах, в магазинах, в транспорте», — предупредил губернатор.

Он отметил, что члены комиссий имеют право составлять административные протоколы.

«Сегодня на заседании регионального правительства дал поручение органам власти в эти выходные по телефону еще раз напомнить рязанцам старше 65 лет о необходимости соблюдения самоизоляции», — добавил Любимов.