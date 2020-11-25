В Рязанской области не станут повышать плату за капремонт в 2021 году
Проект постановления пока не вступил в силу и проходит экспертизу на коррупциогенность. Напомним, текущий тариф на капремонт действует с 2019 года.
В Рязанской области не станут повышать плату за капремонт в 2021 году. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства.
Минимальная сумма за квадратный метр осталась прежней — 11,65 рубля.
Документ пока не вступил в силу и проходит экспертизу на коррупциогенность.
Напомним, текущий тариф на капремонт действует с 2019 года.