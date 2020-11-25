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В Рязанской области не станут повышать плату за капремонт в 2021 году
Проект постановления пока не вступил в силу и проходит экспертизу на коррупциогенность. Напомним, текущий тариф на капремонт действует с 2019 года.

В Рязанской области не станут повышать плату за капремонт в 2021 году. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства.

Минимальная сумма за квадратный метр осталась прежней — 11,65 рубля.

Документ пока не вступил в силу и проходит экспертизу на коррупциогенность.

Напомним, текущий тариф на капремонт действует с 2019 года.