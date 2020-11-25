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В рязанском поселке открыли спортплощадку
Спортплощадка оснащена разноуровневыми перекладинами, турниками и брусьями, лавками для пресса, скамьей для наклонов, различными тренажерами для разных групп мышц и даже небольшим скалодромом. Помимо поселка Искры спортплощадку установили в Рязани, Михайлове, Сасове, а также в селе Гавриловское Сасовского района.

В среду, 25 ноября, в рязанском поселке Искра открыли спортплощадку на территории МБУК «Искровский поселенческий дом культуры», сообщили на сайте минспорта.

В мероприятии приняли участие, исполняющий обязанности заместителя министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, глава администрации муниципального образования — Рязанский муниципальный район Рязанской области Наталья Жунева, глава администрации Искровского сельского поселения Василий Овечкин и директор МБУК «Искровский поселенческий дом культуры» Виктор Казьмин.

Спортплощадка оснащена разноуровневыми перекладинами, турниками и брусьями, лавками для пресса, скамьей для наклонов, различными тренажерами для разных групп мышц и даже небольшим скалодромом.

«В этом году в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“ мы продолжаем открывать спортивные площадки в муниципальных образованиях региона, Рязанский район вошёл в их число. Уверен, что такое событие, как открытие новой площадки, станет хорошим импульсом для жителей поселка Искра — к занятиям физической культурой и спортом, а для подрастающего поколения к новым спортивным результатам», — сказал исполняющий обязанности заместителя министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Рязанской области спортивно-технологическое оборудование, предназначенное для занятий спортом. Помимо поселка Искры спортплощадку установили в Рязани, Михайлове, Сасове, а также в селе Гавриловское Сасовского района.