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В рязанском Лесопарке заработала почта Деда Мороза
Рязанская мэрия также сообщила, что «Почта Деда Мороза» работает и в онлайн формате. Отправить письмо и прикрепить к нему рисунок можно по электронной почте

В рязанском Лесопарке в среду, 25 ноября, заработала новогодняя почта Деда Мороза. Как сообщила рязанская мэрия, в 2020 году формат традиционной почты в парке сохранится «по многочисленным просьбам».

«Уже сегодня маленькие гости Лесопарка вместе с родителями опустили свои письма», — отметили в горадминистрации. «Каждую неделю Рязанский Почтальон будет забирать письма и доставлять их главному Зимнему Волшебнику — Дедушке Морозу».

«Почта Деда Мороза» работает и в онлайн формате. Отправить письмо и прикрепить к нему рисунок можно по электронной почте dedmoroz.lesopark@gmail.com

В мэрии уверили, что в ответном письме придет пожелание на 2021 год.