В Рязани прошло первое публичное обсуждение по благоустройству парка Морской славы в Канищеве. На встречу, которая состоялась в ДК «Приокский», пришли местные жители. Они рассказали, каким хотят видеть парк.
Например, предложили установить информационные таблички об известных рязанских мореплавателях, поставить подзорную трубу на высокой точке оврага. Она ассоциируется с морем, с другой стороны, все желающие могли бы с ее помощью смотреть на открывающийся из парка пейзаж.
Как отметил РЗН. Инфо руководитель исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин, по итогам первых слушани команда молодых архитекторов, взявшихся за проект благоустройства, доработает концепцию. Стенд с внесенными изменениями в проект благоустройства также выставят на всеобщее обозрение в парке. Публичные обсуждения продолжатся.
Замечания можно направлять на электронную почту park.