В Рязани прошло первое публичное обсуждение по благоустройству парка Морской славы

На встрече местные жители рассказали, каким они хотят видеть парк. По итогам первых слушаний, команда молодых архитекторов, взявшихся за проект благоустройства, доработает концепцию.

В Рязани прошло первое публичное обсуждение по благоустройству парка Морской славы в Канищеве. На встречу, которая состоялась в ДК «Приокский», пришли местные жители. Они рассказали, каким хотят видеть парк.

Например, предложили установить информационные таблички об известных рязанских мореплавателях, поставить подзорную трубу на высокой точке оврага. Она ассоциируется с морем, с другой стороны, все желающие могли бы с ее помощью смотреть на открывающийся из парка пейзаж.

Как отметил РЗН. Инфо руководитель исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин, по итогам первых слушани команда молодых архитекторов, взявшихся за проект благоустройства, доработает концепцию. Стенд с внесенными изменениями в проект благоустройства также выставят на всеобщее обозрение в парке. Публичные обсуждения продолжатся.