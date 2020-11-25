В Рязани поймали 19-летнего «уклониста», ему грозит до двух лет тюрьмы
Полицейские во взаимодействии с сотрудниками военного комиссариата города и областного следкома нашли молодого человека, который с 1 мая по 28 октября уклонялся от службы.
В Рязани поймали 19-летнего «уклониста» от армии. Ему грозит до двух лет тюрьмы,
Во вторник, 24 ноября, полицейские во взаимодействии с сотрудниками военного комиссариата города и областного следкома нашли молодого человека, который с 1 мая по 28 октября уклонялся от службы.
На призывника завели дело по части 1 статьи 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
В полиции отметили, что продолжат искать «уклонистов».
Фото Минобороны