В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Отмечается, что часто новогодние праздники оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую помощь. При этом сейчас региональные системы здравоохранения испытывают повышенную нагрузку из-за распространения коронавируса.

В России предложили запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января. С инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, предложение направлено в Минпромторг, пишут «Известия».

Отмечается, что часто новогодние праздники оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую помощь.

При этом сейчас региональные системы здравоохранения испытывают повышенную нагрузку из-за распространения коронавируса.