В облдуме обсудили обеспеченность рязанцев лекарствами и контроль за их качеством

Открывая заседание, первый заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Хубезов подчеркнул важность вопросов обеспеченности лекарственными препаратами и контроля за их качеством, предложив обсудить поставленные Президентом РФ задачи по данному направлению для устранения имеющихся проблем. По его мнению, это особенно актуально сейчас, в период пандемии, когда люди сталкиваются с дефицитом лекарств.

В облдуме обсудили обеспеченность рязанцев лекарствами и контроль за их качеством. Такая тема рассматривалась на рабочей группе облдумы по реализации Послания Президента России во вторник, 24 ноября.

Открывая заседание, первый заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Хубезов подчеркнул важность вопросов обеспеченности лекарственными препаратами и контроля за их качеством, предложив обсудить поставленные Президентом РФ задачи по данному направлению для устранения имеющихся проблем. По его мнению, это особенно актуально сейчас, в период пандемии, когда люди сталкиваются с дефицитом лекарств.

На вопросы депутатов ответили заместитель председателя правительства региона Роман Петряев, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий, руководитель территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Рязанской области Татьяна Болдырева, председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Наталья Шамбазова.

Председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин спросил о ситуации с наличием лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ в регионе. Роман Петряев сообщил, что по ряду средств создан достаточно хороший резерв. Эт

о антибактериальные и противовирусные препараты, антиагреганты, интерфероны и ряд других. По отдельным наименованиям, которых нет в наличии, направлены соответствующие письма в Минпромторг с просьбой об их поставке.

Андрей Прилуцкий добавил, что лекарства для лечения амбулаторных больных с подтвержденным диагнозом covid-19 доставляются пациентам участковыми врачами и волонтерами. Все медицинские организации, подведомственные минздраву, и аптеки, участвующие в льготном отпуске лекарственных препаратов, подключены к системе мониторинга, отслеживающей их движение.

Заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев поинтересовался, повлияло ли введение системы обязательной маркировки лекарств на складывающуюся сегодня ситуацию. Как пояснила Татьяна Болдырева, сейчас основной проблемой является отсутствие препаратов у поставщиков. Раньше были определенные сбои в работе системы маркировки, что создавало напряженность, но с вводом упрощенного порядка положение дел постепенно исправляется.

Система маркировки, по ее словам, позволяет не только отслеживать движение препаратов от производителя до потребителя, но и выявлять фальсифицированные, контрафактные, недоброкачественные продукты, а также одновременно изымать их по всей России. Было озвучено, что Минпромом РФ налажена работа горячей линии для решения возникающих вопросов в ручном режиме.

Андрей Прилуцкий отметил, что в регионе горячая линия функционирует на базе областного Роспотребнадзора. На данный момент совместно с министерством цифрового развития создается новая расширенная база, к которой планируется подключить все аптечные учреждения.

Члены рабочей группы подробно обсудили вопросы контроля качества лекарственных препаратов, в том числе за рынком жизненно необходимых и важных средств, особенностей формирования цен на определенные виды лекарств, механизмов пресечения завышения цен аптеками и при закупках медикаментов для больниц и поликлиник.

По итогам проведения рабочей группы будут подготовлены соответствующие рекомендации.