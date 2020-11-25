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В минздраве опровергли информацию о закрытии рязанской детской поликлиники №3
«Скажите, что произошло с детской поликлиникой в Недостоеве. Почему собрались ее закрыть? Кто посчитал, что так удобно мамам с детьми? Просто взять и все закрыть. С 1 декабря теперь весь район должен ездить в другой район», — написала рязанка на странице Николая Любимова во «ВКонаткте».

В минздраве опровергли информацию о закрытии филиала детской поликлиники №3 в Недостоеве. Такая информация появилась на странице Николая Любимова во «ВКонтакте».

«Скажите, что произошло с детской поликлиникой в Недостоеве. Почему собрались ее закрыть? Кто посчитал, что так удобно мамам с детьми? Просто взять и все закрыть. С 1 декабря теперь весь район должен ездить в другой район», — написала рязанка на странице Николая Любимова во «ВКонаткте».

В пресс-службе регионального минздрава, сообщили, что информация о закрытии поликлиники недостоверна.

«Указанная информация о закрытии ГБУ РО „Городская детская поликлиника №3“ не соответствует действительности. Прием пациентов продолжится в обычном режиме», — говорится в сообщении.