В Кургане при взрыве газа погибла семья из трех человек

Следователи завели дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Они допрашивают свидетелей и ищут вещественные доказательства.

В Кургане при взрыве газа погибла семья из трех человек. Об этом сообщил региональный следком.

Взрыв бытового газа в доме на улице Промышленной произошел в ночь на 24 ноября. Здание разрушилось, затем начался пожар. Под завалами обнаружили тело одного из членов семьи. Работы по расчистке завалов продолжают.

Следователи завели дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Они допрашивают свидетелей и ищут вещественные доказательства.

«В рамках следствия также проводятся обыски с целью отыскания и изъятия необходимой документации на указанное помещение и подключение его к газовому оборудованию», — добавили в следкоме.