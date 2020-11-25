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В Кургане при взрыве газа погибла семья из трех человек
Следователи завели дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Они допрашивают свидетелей и ищут вещественные доказательства.

В Кургане при взрыве газа погибла семья из трех человек. Об этом сообщил региональный следком.

Взрыв бытового газа в доме на улице Промышленной произошел в ночь на 24 ноября. Здание разрушилось, затем начался пожар. Под завалами обнаружили тело одного из членов семьи. Работы по расчистке завалов продолжают.

Следователи завели дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Они допрашивают свидетелей и ищут вещественные доказательства.

«В рамках следствия также проводятся обыски с целью отыскания и изъятия необходимой документации на указанное помещение и подключение его к газовому оборудованию», — добавили в следкоме.

Фото с сайта СУ СКР по Курганской области