В Кальном в полицейскую машину въехал «Рено»

Очевидцы отмечают, что машина полицейских стояла в попутном направлении на встречной полосе, а пожилой мужчина на Renault в своем ряду. «Видимо по встречной решили обогнать и подрезали его», — говорится в сообщении.

В Кальном, около школы №73, в полицейскую машину въехал «Рено». Пост появился в Instagram.

Очевидцы отмечают, что машина полицейских стояла в попутном направлении на встречной полосе, а пожилой мужчина на Renault в своем ряду.

«Видимо по встречной решили обогнать и подрезали его», — говорится в сообщении.