В Кальном в полицейскую машину въехал «Рено»
Очевидцы отмечают, что машина полицейских стояла в попутном направлении на встречной полосе, а пожилой мужчина на Renault в своем ряду. «Видимо по встречной решили обогнать и подрезали его», — говорится в сообщении.
В Кальном, около школы №73, в полицейскую машину въехал «Рено». Пост появился в Instagram.
Очевидцы отмечают, что машина полицейских стояла в попутном направлении на встречной полосе, а пожилой мужчина на Renault в своем ряду.
«Видимо по встречной решили обогнать и подрезали его», — говорится в сообщении.