В ГИБДД прокомментировали аварию с полицейской машиной в Кальном

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.

В ГИБДД прокомментировали аварию с полицейской машиной в Кальном.

ДТП произошло во вторник, 24 ноября примерно в 17:10 на улице Кальной, напротив дома №18.

56-водитель на Nissan Terrano не предоставил преимущество автомобилю с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, в результате чего столкнулся с полицейским автомобилем «УАЗ Патриот».

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.