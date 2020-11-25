Усиленные рейды по проверке масок в Рязани начнутся с 25 ноября

Контролировать ношение масок будут во время специальных рейдов, участниками которых, помимо полицейских и росгвардейцев, станут представители ряда министерств и ведомств.

Усиленные рейды по проверке масок в Рязани начнутся с 25 ноября. Первый зампред регионального правительства Анна Рослякова провела совещание по вопросам реализации Постановления главы региона № 144-пг, которое утверждает перечень ЦИОГВ Рязанской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП. Об этом сообщил сайт областного правительства.

Рослякова назвала ситуацию с COVID-19 в регионе напряженной. По ее словам, в числе основных задач по борьбе с пандемией — усиленный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил жителями области. Контролировать ношение масок будут во время специальных рейдов, участниками которых, помимо полицейских и росгвардейцев, станут представители ряда министерств и ведомств.

«Выполнить эту работу нужно качественно, при строгом соблюдении прав граждан, — сказала Анна Рослякова. — Протокол — не самоцель. Самое главное, чтобы люди поняли, что эта работа проводится исключительно для того, чтобы защитить здоровье наших жителей, сохранить их жизни. И обязательно пользовались средствами индивидуальной защиты».

Штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований составляет от 1 до 30 тысяч рублей. Его размер определяет суд.