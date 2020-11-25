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Умер руководитель агрофирмы в Ряжске
Соболезнования родным и близким выразило министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Сообщается, что председателю СПК «Ряжский Агроцентр» Александру Нечаеву было 57 лет.

В среду, 25 ноября, умер председатель СПК «Ряжский Агроцентр» Александр Нечаев. Соболезнования родным и близким выразило министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Как сообщается, «Александр Нечаев работал в аграрной отрасли 34 года; 23 года руководил предприятием „Ряжский Агроцентр“. Александр Алексеевич — Почётный работник агропромышленного комплекса России, обладатель Золотой медали „За вклад в развитие агропромышленного комплекса России“ и Почетного знака „За заслуги перед Рязанской областью“.

Александр Алексеевич Нечаев сумел вывести хозяйство из отстающего в передовое не только в Ряжском районе, но и в Рязанской области. Александр Алексеевич был настоящим патриотом села, человеком с активной жизненной позицией, своей порядочностью, широтой и открытостью души, чутким отношением к людям, преданностью к делу снискал огромное уважение и авторитет у тех, кто его знал».

Александру Нечаеву было 57 лет.