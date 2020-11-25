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Специалисты «Рязаньгоргаз» газифицировали новый спортивный объект
Рязанские газовики завершили работы по техническому присоединению к газораспределительным сетям крытого катка на улице Шевченко, который строится в Рязани рамках национального проекта «Демография». Внутри границ участка построен шкафной газорегуляторный пункт, проложено 130 метров газопроводов среднего и низкого давления, установлена автономная газовая котельная, оборудованная двумя котлами, мощностью 537 кВТ каждый.

Рязанские газовики завершили работы по техническому присоединению к газораспределительным сетям крытого катка на улице Шевченко, который строится в Рязани рамках национального проекта «Демография».

Внутри границ участка построен шкафной газорегуляторный пункт, проложено 130 метров газопроводов среднего и низкого давления, установлена автономная газовая котельная, оборудованная двумя котлами, мощностью 537 кВТ каждый.

Котельная вырабатывает достаточное количество тепла для отопления, горячего водоснабжения, подогрева подложки катка, работы приточной вентиляции и других технических систем комплекса. Монтаж всего газоиспользующего оборудования, а также пуско-наладочные работы выполнены специалистами компании «Рязаньгоргаз».

«Особенность котельной в ее необычном архитектурном решении — стеклянной внешней стене. Тем не менее, объект выполнен так, что большая площадь остекления никак не влияет на эффективность работы газового оборудования», — отметил начальник Центра сервисного обслуживания компании «Рязаньгоргаз» Сергей Бугаев.