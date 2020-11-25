Сорокина проверила строительство яслей

Одноэтажная пристройка к детсаду рассчитана на 80 детей от полутора до трех лет. По словам мэра, в конце следующей недели специалисты начнут устанавливать окна, а в середине декабря станут делать крышу и двери.

Елена Сорокина проверила строительство пристройки к детсаду №10. Рязанский мэр рассказала об этом на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 25 ноября.

Согласно проекту, одноэтажная пристройка рассчитана на 80 детей от полутора до трех лет с теплым переходом в основное здание.

«На этой неделе на объекте заканчиваются работы по устройству фундамента перехода к главному корпусу. После этого подрядчик приступит к возведению перекрытия первого этажа пристройки и стен перехода», — пояснила Сорокина.

По ее словам, в конце следующей недели специалисты начнут устанавливать окна, а в середине декабря станут делать крышу и двери, чтобы затем приступить к монтажу отопления и внутренней отделке.

По словам главы горадминистрации, подрядчик не отстает от графика. Он планирует ускорить темпы строительства.

«Детский сад №10 находится в центре города и очень востребован у жителей. Многие родители детей ясельного возраста с нетерпением ждут, когда пристройка будет введена в эксплуатацию. Поэтому наша общая цель — завершить строительство как можно скорее», — подчеркнула мэр.

Напомним, Сорокина завела страницу во «ВКонтакте» 23 ноября.