\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 75.47 -0.34 26/11
ЦБ EUR 89.89 -0 26/11
Нал. USD 75.41 / 77.72 18:05
Нал. EUR 89.81 / 90.24 18:05
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
11 217
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
24 965
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
47 766
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
52 092
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Сорокина проверила строительство яслей
Одноэтажная пристройка к детсаду рассчитана на 80 детей от полутора до трех лет. По словам мэра, в конце следующей недели специалисты начнут устанавливать окна, а в середине декабря станут делать крышу и двери.

Елена Сорокина проверила строительство пристройки к детсаду №10. Рязанский мэр рассказала об этом на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 25 ноября.

Согласно проекту, одноэтажная пристройка рассчитана на 80 детей от полутора до трех лет с теплым переходом в основное здание.

«На этой неделе на объекте заканчиваются работы по устройству фундамента перехода к главному корпусу. После этого подрядчик приступит к возведению перекрытия первого этажа пристройки и стен перехода», — пояснила Сорокина.

По ее словам, в конце следующей недели специалисты начнут устанавливать окна, а в середине декабря станут делать крышу и двери, чтобы затем приступить к монтажу отопления и внутренней отделке.

По словам главы горадминистрации, подрядчик не отстает от графика. Он планирует ускорить темпы строительства.

«Детский сад №10 находится в центре города и очень востребован у жителей. Многие родители детей ясельного возраста с нетерпением ждут, когда пристройка будет введена в эксплуатацию. Поэтому наша общая цель — завершить строительство как можно скорее», — подчеркнула мэр.

Напомним, Сорокина завела страницу во «ВКонтакте» 23 ноября.