Скончались еще двое рязанцев с коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 23 675 зараженных, за время пандемии заболели 2 162 503 человек. Выписали 25 748 пациента (всего 1 660 419), умерли 507 (всего 37 538).

В Рязанской области выявили еще 119 случаев коронавируса. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 13 467 случаев заражения. За сутки выздоровели 205 человек (всего 10 594), умерли 2 (за время пандемии 84).

За последние сутки в России зарегистрировали 23 675 зараженных, за время пандемии заболели 2 162 503 человек. Выписали 25 748 пациента (всего 1 660 419), умерли 507 (всего 37 538).