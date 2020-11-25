Скончалась глава Бобровинского сельского поселения Алефтина Бойкова

«Алефтина Анатольевна была талантливым и справедливым руководителем, профессионалом своего дела. Ее уважали и любили все, кто когда-либо с ней работал или был знаком», — говорится в сообщении.