Рязанские врачи провели «юбилейную» пересадку почки

Операции сделали двоим мужчинам 29 и 47 лет. Это девятнадцатая и двадцатая пересадки почки в ОКБ. Главврач отметил, что почка — иммунологически «капризный» орган, поэтому специалисты тщательно отбирают донора и реципиента.

Рязанские врачи провели «юбилейную» пересадку почки. Об этом во вторник, 24 ноября, на своей странице в соцсети сообщил главврач ОКБ Андрей Карпунин.

По его словам, операции сделали двоим мужчинам 29 и 47 лет. Это девятнадцатая и двадцатая пересадки почки в ОКБ.

«Пандемия — не препятствие, чтобы проводить операции по пересадке органов, — считает главврач больницы. — Коронавирусная инфекция затруднила работу трансплантологов во всем мире. Но снижать планку работы по пересадкам органов в Рязанской области не планируют».

Карпунин отметил, что почка — иммунологически «капризный» орган, поэтому специалисты тщательно отбирают донора и реципиента. Помощь одному пациенту оказывают врачи разных специальностей: трансплантологи, реаниматологи, сосудистые хирурги, урологи, нейрохирурги, общие хирурги, анестезиологи-реаниматологи.

«Большая работа ложится на специалистов операционного отделения, нашей аптеки, незаменима помощь среднего медицинского персонала», — добавил Андрей Карпунин.

По его словам, сейчас пересадку почки ждут 45 человек.