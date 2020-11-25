\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 75.47 -0.34 26/11
ЦБ EUR 89.89 -0 26/11
Нал. USD 75.35 / 77.46 16:04
Нал. EUR 89.6 / 90.24 16:49
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
10 944
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
24 693
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
47 485
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
51 823
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанские врачи провели «юбилейную» пересадку почки
Операции сделали двоим мужчинам 29 и 47 лет. Это девятнадцатая и двадцатая пересадки почки в ОКБ. Главврач отметил, что почка — иммунологически «капризный» орган, поэтому специалисты тщательно отбирают донора и реципиента.

Рязанские врачи провели «юбилейную» пересадку почки. Об этом во вторник, 24 ноября, на своей странице в соцсети сообщил главврач ОКБ Андрей Карпунин.

По его словам, операции сделали двоим мужчинам 29 и 47 лет. Это девятнадцатая и двадцатая пересадки почки в ОКБ.

«Пандемия — не препятствие, чтобы проводить операции по пересадке органов, — считает главврач больницы. — Коронавирусная инфекция затруднила работу трансплантологов во всем мире. Но снижать планку работы по пересадкам органов в Рязанской области не планируют».

Карпунин отметил, что почка — иммунологически «капризный» орган, поэтому специалисты тщательно отбирают донора и реципиента. Помощь одному пациенту оказывают врачи разных специальностей: трансплантологи, реаниматологи, сосудистые хирурги, урологи, нейрохирурги, общие хирурги, анестезиологи-реаниматологи.

«Большая работа ложится на специалистов операционного отделения, нашей аптеки, незаменима помощь среднего медицинского персонала», — добавил Андрей Карпунин.

По его словам, сейчас пересадку почки ждут 45 человек.