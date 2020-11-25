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Рязанца осудят за мошенничество с «красивыми» автономерами
Мужчина с ноября 2019 года по май 2020 года предлагал содействие в покупке «прав» и «красивых» номеров. Как отметили в прокуратуре, злоумышленник похищал у покупателей деньги, «не имея намерения и возможности выполнить свои обязательства».

Рязанца осудят за мошенничество с «красивыми» автономерами. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина с ноября 2019 года по май 2020 года предлагал содействие в покупке «прав» и «красивых» номеров. Как отметили в прокуратуре, злоумышленник похищал у покупателей деньги, «не имея намерения и возможности выполнить свои обязательства».

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, он признал свою вину.

На рязанца завели дело по части 2 статьи 159 УК, которое передали в суд.