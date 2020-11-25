Прокуратура нашла нарушения в парк-отеле «Фестиваль»

После гибели ребенка в аквапарке «Горки» комплекса «Окская жемчужина», рязанская прокуратура проверила водные аттракционы на территории области. Вопросы у проверяющих также возникли ко всем аквапаркам в области

После гибели ребенка в аквапарке «Горки» комплекса «Окская жемчужина» рязанская прокуратура проверила водные аттракционы на территории области.

Как сообщается, прокуратура Клепиковского района нашла нарушения в аквапарке, входящим в комплекс парк-отеля «Фестиваль». Вопросы у проверяющих вызвало техническое состояние водных аттракционов (на впускных устройствах отсутствовали крышки). Прокурорские работники посчитали, что поручни приставных лестниц бассейнов находятся на недостаточной высоте, ступени при входе в горку также не соответствуют нормативам высоты, на них нет противоскользящего покрытия.

Как отмечается, парк-отелю внесено представление «по результатам рассмотрения нарушения устранены и два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности».

Напомним, 25 сентября в аквапарке «Горки» погиб 13-летний мальчик. Он приехал с группой школьников из Тульской области. Рязанская пррокуратура проверила аквапарки на территории области. Ранее стало известно, что нарушения также нашли в аквапарке «Акапулько».