Появились фото с места ДТП в Дашково-Песочне

19-летний рязанец на «ВАЗ 21130» сбил 68-летнего пенсионера, который переходил дорогу по «зебре». Пешеход получил травмы, его госпитализировали.

Появились фото с места ДТП в Дашково-Песочне, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло во вторник, 24 ноября на улице Новоселов.

19-летний рязанец на «ВАЗ 21130» сбил 68-летнего пенсионера, который переходил дорогу по «зебре».

Пешеход получил травмы, его госпитализировали.

Полицейские установили, что в момент ДТП водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Степень опьянения составила 0,758 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень.