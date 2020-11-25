\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 75.47 -0.34 26/11
ЦБ EUR 89.89 -0 26/11
Нал. USD 75.41 / 77.72 18:47
Нал. EUR 90 / 90.24 18:05
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
11 077
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
24 825
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
47 626
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
51 951
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Петербуржец помог предотвратить самоубийство рязанской школьницы
В сентябре 2019 года Леонид Армер отправил во «ВКонтакте» сообщение старшему помощнику рязанского СУ СКР. Он рассказал о готовящемся через несколько часов суициде несовершеннолетней рязанки.

Петербуржец помог предотвратить самоубийство рязанской школьницы. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил региональный следком.

В сентябре 2019 года Леонид Армер отправил во «ВКонтакте» сообщение старшему помощнику рязанского СУ СКР. Он рассказал о готовящемся через несколько часов суициде несовершеннолетней рязанки.

Следователи и полицейские «в результате совместных усилий и проведенного комплекса профилактических мероприятий» предотвратили трагедию.

Петербуржца Леонида Армера по ходатайству рязанского следкома наградили медалью «За содействие». Следователи отметили «ответственную гражданскую позицию» мужчины. В СКР рассказали, что он работает лектором-экскурсоводом постоянной действующей экспозиции Культурного центра ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Армер также является председателем Совета региональной общественной организации «Центр защиты и развития личности», создателем и руководителем проекта «Молодежная служба безопасности», общественным помощником детского омбудсмена в Санкт-Петербурге.

Из-за коронавируса рязанские следователи не смогли лично наградить мужчину. Медаль ему вручили в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу.