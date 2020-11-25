Петербуржец помог предотвратить самоубийство рязанской школьницы

В сентябре 2019 года Леонид Армер отправил во «ВКонтакте» сообщение старшему помощнику рязанского СУ СКР. Он рассказал о готовящемся через несколько часов суициде несовершеннолетней рязанки.

Петербуржец помог предотвратить самоубийство рязанской школьницы. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил региональный следком.

В сентябре 2019 года Леонид Армер отправил во «ВКонтакте» сообщение старшему помощнику рязанского СУ СКР. Он рассказал о готовящемся через несколько часов суициде несовершеннолетней рязанки.

Следователи и полицейские «в результате совместных усилий и проведенного комплекса профилактических мероприятий» предотвратили трагедию.

Петербуржца Леонида Армера по ходатайству рязанского следкома наградили медалью «За содействие». Следователи отметили «ответственную гражданскую позицию» мужчины. В СКР рассказали, что он работает лектором-экскурсоводом постоянной действующей экспозиции Культурного центра ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Армер также является председателем Совета региональной общественной организации «Центр защиты и развития личности», создателем и руководителем проекта «Молодежная служба безопасности», общественным помощником детского омбудсмена в Санкт-Петербурге.

Из-за коронавируса рязанские следователи не смогли лично наградить мужчину. Медаль ему вручили в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу.