Отслеживать контакты заразившихся COVID-19 россиян будут через Bluetooth

Приложение анонимное и не требует регистрации. Для эффективной работы нужно, чтобы приложение скачали 60% населения. По данным на октябрь, в Ирландии подобный софт установили 35% жителей, в США — чуть больше 20%.

В России заработало приложение «Госуслуги.COVID трекер», оно доступно в App Store и Google Play, сообщают «Вести.ru».

Если пользователь заразился, он может анонимно рассказать об этом. Люди, с которым контактировал больной последние 14 дней, получат пуш-уведомление с датой контакта, если у них тоже установлено приложение.

Bluetooth-модуль телефона все время находится в режиме сканирования. Гаджеты меняются между собой метками или ключами и фиксируют факт встречи.

Отмечается, что приложение анонимное и не требует регистрации.

Для эффективной работы нужно, чтобы приложение скачали 60% населения. По данным на октябрь, в Ирландии подобный софт установили 35% жителей, в США — чуть больше 20%.