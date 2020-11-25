Обматеривший знакомую рязанец заплатит штраф

Мужчина встретил приятельницу и «начал выражаться в ее адрес грубой нецензурной бранью» в присутствии других людей. Как оказалось, женщина в разговоре вспомнила о родственниках знакомого, что его разозлило.

Обматеривший знакомую житель Пронского района заплатит штраф. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина встретил приятельницу и «начал выражаться в ее адрес грубой нецензурной бранью» в присутствии других людей. Как оказалось, женщина в разговоре вспомнила о родственниках знакомого, что его разозлило.

Прончанина признали виновным по части 1 статьи 5.61 КоАП («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»). Ему назначили штраф в полторы тысячи рублей.