Назван самый частый симптом COVID-19

Специалисты проанализировали данные о заболевших с 15 августа по 26 октября. Оказалось, что у пациентов всех возрастов кашель не является главным симптомом заболевания, как это считалось ранее.

Управление национальной статистики Великобритании назвало самый частый симптом COVID-19. Им оказалась аносмия — потеря обоняния и вкуса, передает РИА Новости со ссылкой на Mirror .

Специалисты проанализировали данные о заболевших с 15 августа по 26 октября. Оказалось, что у пациентов всех возрастов кашель не является главным симптомом заболевания, как это считалось ранее.

Так, аносмией страдали от 20 до 40% пациентов старше 35 лет и до 60% - более молодых пациентов. На повышенную температуру жаловались 15-25% заразившихся, а на кашель — 13-18%.