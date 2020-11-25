На проверку масочного режима в Рязани вышел заместитель Любимова

Судя по кадрам, чиновник вместе с полицией провел рейд на автовокзале «Приокский». Ранее рязанский губернатор потребовал усилить контроль за масочным режимом, он поручил выходить на рейды сотрудникам правительства.

На проверку масочного режима в Рязани вышел зампред правительства Евгений Беленецкий. Соответсвующие фото опубликовали в соцсетях в среду, 25 ноября.

Судя по кадрам, чиновник вместе с полицией провел рейд на автовокзале «Приокский». «Уже начали на улицах и вокзалах останавливать и проверять маски… Они реально протоколы составляют?», — говорится в сообщении

Ранее рязанский губернатор потребовал усилить контроль за масочным режимом, он поручил выходить на рейды сотрудникам правительства.