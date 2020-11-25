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МВД составило список нарушений для аннулирования экзамена на «права»
Решение об аннулировании будет принимать уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения после проверки. Сведения об отмене экзамена занесут в информационную систему Госавтоинспекции.

МВД составило список нарушений для аннулирования экзамена на «права». В него входят, например, подделка документов соискателя — паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госпошлины, передает РИА Новости.

Решение об аннулировании будет принимать уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения после проверки. Сведения об отмене экзамена занесут в информационную систему Госавтоинспекции.

Сейчас подобных правил нет. В МВД также планируют сократить с 17 до 15 число «грубых» ошибок, после которых экзамен автоматически прекращается. За каждое нарушение кандидат получает пять штрафных баллов. Чтобы сдать экзамен, их нужно не совершать.

В число недопустимых ошибок включат использование телефона во время движения, а также непристегнутый ремень (сейчас он оценивается не в пять, а в три штрафных балла)

В проекте также говорится, что кандидат может успешно оспорить неудачный результат.

Ожидается, что нововведения начнут действовать с 1 апреля.