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МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на права
Как уточняется, при пользовании каким-либо техническим устройством экзамен будет останавливаться, а кандидату на получение водительского удостоверения выставят отметку «не сдал». Кроме того, аналогичными действия инспектора будут, если испытуемый не пристегнул ремень безопасности при проведении практической части экзамена.

МВД предлагает запретить кандидатам на получение водительских прав пользоваться сотовым телефоном при сдаче экзамена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новый проект административного регламента Министерства внутренних дел по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

Как уточняется, при пользовании каким-либо техническим устройством экзамен будет останавливаться, а кандидату на получение водительского удостоверения выставят отметку «не сдал».

Кроме того, аналогичными действия инспектора будут, если испытуемый не пристегнул ремень безопасности при проведении практической части экзамена. В данный момент за такую ошибку выставляются штрафные баллы.

Также в новом документе сокращается до 15 общее количество нарушений, которые автоматически прекращают экзамен. В настоящий момент их 17. Согласно планам МВД, новый регламент начнет действовать с 1 апреля грядущего года.