Любимов пообещал уделять большое внимание внедрению «бережливого производства»

На заседании областного правительства губернатор похвалил проекты регионального минимущества, реализованные с применением принципов бережливого производства. Николай Любимов отметил, что деятельность с применением принципов «бережливого производства» предусматривает непрерывное совершенствование.

Николай Любимов пообещал уделять большое внимание внедрению «бережливого производства». В среду, 25 ноября, на заседании областного правительства губернатор похвалил проекты регионального минимущества, реализованные с применением принципов бережливого производства, сообщил сайт органа власти.

Министр имущественных и земельных отношений Рязанской области Михаил Майоров доложил, что «бережливое производство» в ведомстве внедряют с 2018 года, в том числе совместно с региональным Центром закупок и Центром государственной кадастровой оценки. За это время реализовано порядка 40 проектов, в числе наиболее значимых — проект по сокращению количества находящихся в собственности области пакетов акций хозяйственных обществ различной отраслевой принадлежности и унитарных предприятий, проекты по совершенствованию системы закупок в рамках национальных проектов, оптимизации процедуры списания госимущества, процедуры по передаче имущества в муниципальную собственность, цифровизация системы учета правовых документов министерства, сокращение площади неиспользуемых земель сельхозназначения, оптимизация процесса по приему обращений.

Сейчас реализуется проект создания банка картографических данных инвестплощадок, который поможет инвесторам получить полную и наглядную информацию.

По словам министра, проведенная работа позволила «существенно оптимизировать работу в сфере управления и распоряжения госсобственностью, контрактной системы, государственной кадастровой оценки, систему предоставления услуг гражданам и организациям».

Губернатор Николай Любимов отметил, что деятельность с применением принципов «бережливого производства» предусматривает непрерывное совершенствование.

«Минимущество региона совместно с коллегами по реализованным проектам демонстрирует как раз такой подход, это можно только приветствовать, — сказал губернатор. — Эту работу необходимо продолжать, поскольку она позволяет совершенствовать правила, процедуры, механизмы и процессы. И такая деятельность важна для каждого министерства, каждого муниципального образования. Важно видеть то, что можно еще где-то улучшить, и непрерывно с этим работать. Еще есть над чем работать. Внедрению принципов бережливого производства будет уделяться большое внимание и в дальнейшем».