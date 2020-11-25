Калужанин оформил кредит на свою подругу
Женщина узнала о задолженности перед банком, когда ей пришло сообщение о ежемесячном платеже. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
В Малоярославецком районе 38-летний мужчина оформил кредит на свою знакомую.
Известно, что подозреваемый зашел в гости к потерпевшей.
Пока женщина занималась домашними делами, злоумышленник тайком взял ее телефон и оформил кредит через приложение банка на сумму 50 тысяч рублей.
Мужчина перевел деньги на свой счет и снял их в ближайшем банкомате. Женщина узнала о задолженности перед банком, когда ей пришло сообщение о ежемесячном платеже.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»