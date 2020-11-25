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Калужанин оформил кредит на свою подругу
Женщина узнала о задолженности перед банком, когда ей пришло сообщение о ежемесячном платеже. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

В Малоярославецком районе 38-летний мужчина оформил кредит на свою знакомую. Сообщли в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что подозреваемый зашел в гости к потерпевшей.

Пока женщина занималась домашними делами, злоумышленник тайком взял ее телефон и оформил кредит через приложение банка на сумму 50 тысяч рублей.

Мужчина перевел деньги на свой счет и снял их в ближайшем банкомате. Женщина узнала о задолженности перед банком, когда ей пришло сообщение о ежемесячном платеже.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»