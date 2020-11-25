Инфекционист назвал условия выхода России на плато по коронавирусу

Специалист подчеркнул, что без соблюдения противоэпидемических мер бороться с коронавирусом невозможно. Врач сообщил, что необходимо вести просветительскую работу, объясняя людям важность соблюдения мер, а не запугивать всех.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил, кто мешает России выйти на плато по коронавирусу, передает РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что без соблюдения противоэпидемических мер бороться с коронавирусом невозможно.

При этом Викулов отметил, что необходимо вести просветительскую работу, объясняя людям важность соблюдения мер, а не запугивать всех. Штрафы, по мнению эксперта, должны быть более существенными. Однако не стоит штрафовать сразу, сначала необходимо предупреждать.