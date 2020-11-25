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Инфекционист назвал условия выхода России на плато по коронавирусу
Специалист подчеркнул, что без соблюдения противоэпидемических мер бороться с коронавирусом невозможно. Врач сообщил, что необходимо вести просветительскую работу, объясняя людям важность соблюдения мер, а не запугивать всех.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил, кто мешает России выйти на плато по коронавирусу, передает РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что без соблюдения противоэпидемических мер бороться с коронавирусом невозможно.

При этом Викулов отметил, что необходимо вести просветительскую работу, объясняя людям важность соблюдения мер, а не запугивать всех. Штрафы, по мнению эксперта, должны быть более существенными. Однако не стоит штрафовать сразу, сначала необходимо предупреждать.

Также Георгий Викулов высказал мнение, что важно продумать алгоритм действий при использовании средств защиты, в частности, ношении перчаток. Их необходимо использовать, когда человек контактирует с какой-то поверхностью. Подробнее: https://neva.today/news/infekcionist-obyasnil-kto-meshaet-rossii-vyjti-na-plato-po-koronavirusu-208191/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop