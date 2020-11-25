Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, на территории области ожидается туман с видимостью 200-500 метров, на дорогах гололедица. Жителей региона призвали быть внимательными и соблюдать правила ПДД.
Утром в среду, 25 ноября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, на территории области ожидается туман с видимостью 200-500 метров, на дорогах гололедица.
Жителей региона призвали быть внимательными и соблюдать правила ПДД.