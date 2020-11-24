Второй российский теннисист выиграл Итоговый чемпионат АТР

В финале Медведев обыграл австрийца Доминика Тима — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. На счету спортсмена 9 побед на турнирах ATP, а также выход в финал US Open-2019.

Теннисист Даниил Медведев стал вторым россиянином в истории, который выиграл Итоговый турнир ATP. Первым был Николай Давыденко в 2009 году, передает « Спорт Экспресс ».

В финале Медведев обыграл австрийца Доминика Тима — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

На счету спортсмена 9 побед на турнирах ATP, а также выход в финал US Open-2019.

Фото Instagram Дмитрия Медведева