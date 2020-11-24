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Воронежца осудят за ограбление офисов микрозаймов в Рязанской области
В августе 29-летний мужчина заходил в организации в маске и, угрожая ножом, забирал у администраторов деньги. В Скопине его добычей стали более 30 тысяч рублей, в Ряжске — более четырех с половиной.

Жителя Воронежа осудят за вооруженное ограбление офисов микрозаймов в Скопине и Ряжске. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В августе 29-летний мужчина заходил в организации в маске и, угрожая ножом, забирал у администраторов деньги. В Скопине его добычей стали более 30 тысяч рублей, в Ряжске — более четырех с половиной.

Также он планировал напасть на офис микрозаймов в Пронске, но увидел дежуривший наряд полиции и скрылся.

Как выяснилось, в Рязанскую область воронежец приехал к знакомому по исправительной колонии. Когда закончились деньги, мужчина решил добыть их «проверенным способом». Злоумышленника задержали, когда он пытался выехать из региона на машине приятеля.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК («Разбой»). Материалы передали в суд.