Власти Подмосковья высказали желание ослабить ограничения из-за пандемии

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, выступая в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, в Подмосковье не планируют вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса