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Власти Подмосковья высказали желание ослабить ограничения из-за пандемии
Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, выступая в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, в Подмосковье не планируют вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса

В Подмосковье не планируют вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, усилия медиков и стартовавшая вакцинация позволят, наоборот, ослабить ограничения.

«Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять», — признался Воробьев.