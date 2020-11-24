Власти Подмосковья высказали желание ослабить ограничения из-за пандемии
Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, выступая в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, в Подмосковье не планируют вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса
В Подмосковье не планируют вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, выступая в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, усилия медиков и стартовавшая вакцинация позволят, наоборот, ослабить ограничения.
«Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять», — признался Воробьев.