Видео: в Рязани инвалид-колясочник едет по проезжей части

«О доступной среде в Рязани замолвите словечко, — говорит автор видео. — Чешет прямо по проезжей части. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас нет тротуаров».

Во вторник, 24 ноября, в соцсети появился ролик, на котором видно, как в Рязани инвалид-колясочник едет по проезжей части. Видео сняли на улице Маяковского.

«О доступной среде в Рязани замолвите словечко, — говорит автор. — Чешет прямо по проезжей части. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас нет тротуаров».