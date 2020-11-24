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В среду на семи рязанских улицах отключат воду
Специалисты займутся ремонтом водопровода с 9:00 до 17:00. Об этом сообщил сайт мэрии.

В среду, 25 ноября, на семи рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Специалисты займутся ремонтом с 9:00 до 17:00. В это время воды не будет по адресам:

  • улица Чкалова, дом №3,
  • улица Никулина, дома №№4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3,
  • улица Димитрова, дома №№10, 15,
  • улица Луковская, дома №№4 — 40,
  • 1-й Дачный переулок, дома №№1 — 5,
  • улица 1-е Бутырки, дома №№2, 4, 6, 8, 10,
  • улица 2-е Бутырки, дом №1.