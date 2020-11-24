В среду на семи рязанских улицах отключат воду

Специалисты займутся ремонтом водопровода с 9:00 до 17:00. Об этом сообщил сайт мэрии.

В среду, 25 ноября, на семи рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Специалисты займутся ремонтом с 9:00 до 17:00. В это время воды не будет по адресам: