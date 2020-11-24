В среду на семи рязанских улицах отключат воду
Специалисты займутся ремонтом водопровода с 9:00 до 17:00. Об этом сообщил сайт мэрии.
В среду, 25 ноября, на семи рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом
Специалисты займутся ремонтом с 9:00 до 17:00. В это время воды не будет по адресам:
- улица Чкалова, дом №3,
- улица Никулина, дома №№4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3,
- улица Димитрова, дома №№10, 15,
- улица Луковская, дома №№4 — 40,
- 1-й Дачный переулок, дома №№1 — 5,
- улица 1-е Бутырки, дома №№2, 4, 6, 8, 10,
- улица 2-е Бутырки, дом №1.