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В Рязанской области на «дистанционку» переведут не всех школьников
Министр образования региона Ольга Щетинкина напомнила, что для учеников 5-8 и 10 классов рязанских школ введен «веерный переход» на дистанционное обучение. По ее словам, данная мера поможет сократить число учащихся в одном учебном заведении на 20-22%.

В Рязанской области не планируют вводить дистанционный режим обучения для всех школьников. Об этом на заседании облдумы во вторник, 23 ноября, рассказала министр образования региона Ольга Щетинкина.

Министр напомнила, что для учеников 5-8 и 10 классов рязанских школ введен «веерный переход» на дистанционное обучение. По ее словам, данная мера поможет сократить число учащихся в одном учебном заведении на 20-22%.

Глава ведомства отметила, что приостановка работы школ определяется индивидуально, в связи с выявлением коронавирусной инфекции. Решение также будут приниматься с учетом позиции Роспотребнадзора.