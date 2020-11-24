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Минздрав: в Рязанской области заполнено 87% коек для больных COVID-19
Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий отметил, что за счет средств резервного фонда губернатора Рязанской области закуплены средства индивидуальной защиты. Это 250 тысяч пар перчаток, 50 тысяч респираторов и 100 тысяч защитных костюмов.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий сообщил, что коечный фонд для больных коронавирусом загружен на 87%. Об этом стало известно на заседании облдумы во вторник, 23 ноября.

Прилуцкий добавил, что на данный момент в рязанских больницах развернуто 1 810 коек. Их количество при необходимости смогут увеличить.

По словам министра, в больницах региона находится 248 аппаратов ИВЛ и есть резерв необходимых лекарств.

Он отметил, что за счет средств резервного фонда губернатора Рязанской области закуплены средства индивидуальной защиты. Это 250 тысяч пар перчаток, 50 тысяч респираторов и 100 тысяч защитных костюмов.

Фото со страницы Андрея Прилуцкого во «ВКонтакте»