В рязанском Сбербанке рассказали, как совершать переводы выгодно и с максимальной экономией времени

Один из самых популярных банковских сервисов среди клиентов Сбербанка — денежные переводы. Это легкий и удобный способ совершить моментальный перевод любому человеку-владельцу карты Сбербанка, зная только его номер банковской карты или номер телефона.

Один из самых популярных банковских сервисов среди клиентов Сбербанка — денежные переводы. Это легкий и удобный способ совершить моментальный перевод любому человеку-владельцу карты Сбербанка, зная только его номер банковской карты или номер телефона.

Какие переводы можно делать совершенно бесплатно, а за какие потребуется заплатить комиссию? Как можно сэкономить на обслуживании банковских переводов? Что переводится без комиссии? Эти вопросы мы задали управляющему Рязанским отделением Сбербанка Ивану Семенову.

Переводы денег между собственными счетами или с карты на карту в Сбербанке — полностью бесплатные. Сумма и география перевода на этот фактор никак не повлияют. Даже если один счет открыт в Рязани, а второй, к примеру, в Норильске.

Без комиссии клиенты Сбербанка также могут отправлять друг другу до 50 тысяч рублей в месяц. Денежных переводов может быть несколько, но их сумма за 1 месяц не должна превышать 50 тысяч рублей. Почему именно такой лимит? Такие некрупные денежные переводы делает большинство клиентов банка: менее 50 тысяч рублей в месяц переводят другим людям почти 90% от общего числа клиентов, пользующихся данной услугой.

Еще некоторое время назад при переводе денежных средств в другой регион за данную услугу взималась комиссия в независимости от суммы перевода. Теперь переводы в другие регионы (до 50 000 рублей) стали бесплатными. Отмена банковской комиссии за такие переводы в рамках указанного месячного лимита пришлась весьма кстати для многих российских семей, члены которых вынуждены учиться или работать вдали от дома.

Входят ли в 50 000 рублей переводы за коммунальные услуги и оплата картой в магазинах?

Коммунальные платежи и оплата в торговых точках в указанный лимит не входят. Так что оплачивайте покупки и квартплату, не задумываясь о лимите.

Как определить, укладываетесь ли вы в установленный лимит?

В мобильном приложении Сбербанк Онлайн выбираем «Профиль», спускаемся в самый конец меню и выбираем раздел «Переводы без комиссии» — именно здесь будет отображена информация об общей сумме переводов, совершенных за текущий месяц. В веб-версии Сбербанк Онлайн также просто найти данную информацию: если страница открылась в старом дизайне, нажмите кнопку «Новый дизайн», зайдите в «Профиль», в самом низу страницы выберете раздел «Тарифы и лимиты».

Какой размер комиссии за перевод свыше 50 000 рублей?

Комиссия за перевод свыше лимита в 50 000 рублей составит 1% от суммы перевода.

Лайфхак для тех, кто не хочет переплачивать. Представим, что в самом начале месяца вы сразу понимаете, что не укладываетесь в установленный банком лимит на осуществление переводов без комиссии. На очевидный вопрос «А что делать?» есть ответ. В такой ситуации у вас есть возможность значительно сэкономить — подключить специальную подписку в мобильном приложении Сбербанк Онлайн: заходим в «Профиль», нажимаем на строку «Переводы без комиссии» и выбираем подходящий тариф: