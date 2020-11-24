В Рязани заработал новый сервис такси

DiDi начал работу в России с Казани: в этом городе новое такси появилось 25 августа. С 30 октября DiDi стал регистрировать водителей в Рязани, Белгороде, Брянске, Владимире и ряде других городов.

Во вторник, 24 ноября, в Рязани заработал новый сервис такси DiDi. Об этом сообщила его пресс-служба.

Новые пользователи получат скидку 30% на первую поездку, а также скидки до 50% на поездки в две ближайшие пятницы.

Напомним, DiDi начал работу в России с Казани: в этом городе новое такси появилось 25 августа. С 30 октября DiDi стал регистрировать водителей в Рязани, Белгороде, Брянске, Владимире и ряде других городов.