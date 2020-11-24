В Рязани усилят контроль за очисткой дорог

Замглавы администрации Владимир Бурмистров поручил усилить контроль за подрядчиками, которые очищают дороги от снега, посыпают их пескосоляной смесью и вывозят снег. Особое внимание должны уделить обработке и очистке тротуаров и пешеходных дорожек.

Замглавы администрации Владимир Бурмистров поручил усилить контроль за подрядчиками, которые очищают дороги от снега, посыпают их пескосоляной смесью и вывозят снег. Особое внимание должны уделить обработке и очистке тротуаров и пешеходных дорожек.

С управляющими организациями намерены проводить еженедельные встречи, отчет о выполненной работе должны представлять Бурмистрову.

«Зима у нас наступает каждый год. Но почему-то некоторые организации к этому до сих пор не готовы. Будем осуществлять круглосуточный контроль, ежедневно направлять уведомления, а информацию передавать в контролирующие ведомства», — сказал замглавы администрации.

Он также подчеркнул, что объезды городских территорий будут совершать регулярно.