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В Рязани простились с ректором РГАТУ Николаем Бышовым
О смерти Бышова стало известно 23 ноября. Ему было 57 лет. Николай Бышов занимал пост ректора с 2010 года.

В Рязани простились с ректором агротехнологического университета Николаем Бышовым. Гражданская панихида прошла во вторник, 24 ноября, около здания вуза.

На прощание пришли родственники, коллеги, друзья, выпускники, студенты. Всего более 300 человек.

Ректора похоронят на родине — в селе Пальные Рыбновского района.

О смерти Бышова стало известно 23 ноября. Ему было 57 лет.

Николай Бышов занимал пост ректора с 2010 года.