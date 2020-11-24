В Польше у норок нашли коронавирус

Ранее коронавирус у норок обнаружили в Дании. Власти решили уничтожить всех животных. Позже это решение признали ошибкой.

В Польше у норок нашли новый вид коронавируса. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Zet .

Вирус SARS-CoV-2 выявили у восьми животных на ферме в Поморском воеводстве. Сейчас ученые Гданьского медуниверситета проводят исследования, чтобы узнать происхождение вируса.

Ранее коронавирус у норок обнаружили в Дании. Власти решили уничтожить всех животных. Позже это решение признали ошибкой.