В ночь на среду в Рязанской области пойдет снег с дождем
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. По данным синоптиков, будет облачно.
В ночь на среду, 25 ноября, в Рязанской области ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно. Ночью местами снег, мокрый снег, дождь. Днем преимущественно без осадков.
Местами гололедица, ночью и утром туман. Ветер западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -2, +3 градуса.