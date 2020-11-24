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В ночь на среду в Рязанской области пойдет снег с дождем
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. По данным синоптиков, будет облачно.

В ночь на среду, 25 ноября, в Рязанской области ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно. Ночью местами снег, мокрый снег, дождь. Днем преимущественно без осадков.

Местами гололедица, ночью и утром туман. Ветер западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -2, +3 градуса.