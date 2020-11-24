В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь

В полиции рассказали, что «УАЗ» столкнулся с девятилетним велосипедистом, мальчик получил тяжелые повреждения. Ряд СМИ сообщили, что в аварии может быть виновен ребенок, так как в момент ДТП он был пьян.

В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь. В региональном минздраве предположили, что он мог попасть в организм через дезинфицирующее средство, передает РИА Новости.

В полиции рассказали, что 8 июля в Мишкинском районе «УАЗ» столкнулся с девятилетним велосипедистом, мальчик получил тяжелые повреждения.

Ряд СМИ сообщили, что в аварии может быть виновен ребенок, так как в момент ДТП он оказался пьяным.

Медосвидетельствование показало, что водитель «УАЗа» был трезв.

Полиция завела дело по части 1 статьи 264 УК и назначила автотехническую экспертизу. Она покажет, виновен ли водитель.